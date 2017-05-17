В Тольятти убрали незаконную свалку

Проблема размещения в Тольятти несанкционированных свалок продолжает быть актуальной. Сегодня в городе незаконно сброшенными отходами занято 49 гектар городской территории. Ежегодно из бюджета выделяются средства на устранение свалок. Однако ликвидировать весь объем свалок за счет бюджета не представляется возможным. В этих целях специалисты городской администрации привлекают крупные предприятия города, чтобы совместными усилиями организовать работу по уборке города. Как правило, компании идут навстречу и оказывают существенную поддержку в решении этой проблемы.

Так, в прошедшие выходные на уборку свалки по ул. Васильевской вышли сотрудники компании ГК «ЭкоВоз». Протяженность территории, заваленной мусором составляет 5 тыс. м². В течение двух дней было вывезено 300 м³ отходов. Как утверждают специалисты, на территорию мусор вывозят на специализированных машинах предприятия, как правило, в ночное время. Нарушителей не смущает установленный на месте знак о запрете вывоза мусора и штрафе в 300 тыс. рублей.

В целях недопущения повторного сброса мусора, специалисты городской администрации приняли решение усилить контроль на данном участке. Теперь здесь будут проводить дополнительные рейды.