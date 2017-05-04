В Тольятти мотоциклист влетел в «Инфинити» (фото)

В Автозаводском районе сегодня утром произошла авария иномарки и мотоцикла.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Инфинити» двигался по улице Жукова со стороны Спортивной в направлении Ленинского проспекта. На перекрестке с улицей Фрунзе мужчина стал поворачивать налево. Он остановился на середине проезжей части чтобы пропустить автопоток со стороны 40 лет Победы.

Мотоциклист двигался от Ленинского проспекта. По словам очевидцев, на перекрестке заканчивал действие зеленый сигнал светофора. Автомобили уже начали останавливаться.

Как пояснил водитель машины, мотоциклист буквально вылетел на проезжую часть и допустил столкновение с автомобилем.

Мотоциклиста осмотрели медики скорой помощи. С предварительным диагнозом перелом ключицы и сотрясение головного мозга, молодой человек 1995 года рождения был госпитализирован в городскую больницу №5.

Фото: «Происшествия Тольятти»