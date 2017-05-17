На тольяттинца возбудили дело за экстремистские песни в социальной сети

В Тольятти после проверки прокуратурой Комсомольского возбуждено дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, который разместил в социальной сети материалы, включенные в федеральный список экстремистских.

Установлено, что 33-летний работник одного из производственных предприятий города на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, содержащие пропаганду исключительности и превосходства человека по признаку его национальной принадлежности, а также возбуждающие расовую и национальную рознь.

Указанные материалы признаны на основании решений судов экстремистскими и включены в Федеральный список экстремистских материалов.

За производство и распространение экстремистских материалов прокуратурой района 17.05.2017 в отношении данного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Комсомольский районный суд г. Тольятти.

Дело об административном правонарушении находится на рассмотрении.