Пьяный сын ударил мать и отобрал у нее золотые украшения

14 мая около 0:30 к сотрудникам ОМВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась местная жительница. 45-летняя женщина сообщила полицейским, что в дачном доме в поселке Солнечная поляна родной сын отобрал у неё золотые украшения.

Стражи правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже - ранее не судимого 20-летнего жителя Тольятти.

Как установили полицейские, у злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с матерью. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине телесные повреждения и открыто похитил у неё золотые украшения на сумму порядка 37 000 рублей.

В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.05.2017 12:25 [83] (0)
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