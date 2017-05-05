На «Барабанах мира» пройдут мастер-классы по релаксации

На Федоровских горах, близ Тольятти, в июне месяце можно будет излечиться от психологических недугов и погрузиться в настоящий оазис целительной свободы. Это 14-й международный фестиваль «Барабаны мира»…

За 14 лет организаторы и ведущие накопили гигантский бесценный опыт проведения фестивалей, тренингов и семинаров, направленных на расслабление, снятие хронической усталости, напряжения, стресса, изменения эмоционального фона в позитивную сторону. И всё это при помощи игры на аутентичных, этнических музыкальных инструментах.

Марина Ерофеева, организатор 14-го международного фестиваля «Барабаны мира»: «Мы накопили огромный опыт работы с людьми, имеющими ограниченные возможности. В рамках проекта «Барабаны мира» реализованы программы для детей с ДЦП, инвалидов-спинальников, мы работали со слабовидящими и слепыми, с «солнечными» людьми и даже с теми, кто очень плохо слышит и не слышит вообще! Словами не передать, насколько ощутимыми были результаты… И переоценить это невозможно: экзотические инструменты, барабаны, становились для этих людей ещё одной дверью в мир, придавали им уверенности в себе и – главное – дарили им радость!»

Организаторы и в этом году останавливаться на достигнутом не желают и продолжают делать счастливее этих необычных людей. «Барабаны мира» делают им особенный подарок: каждый человек с ограниченными возможностями (плюс один его сопровождающий) свободно, без оплаты может посетить фестиваль и поучаствовать в специально организованных программах. Это занятия и мастер-классы с ведущими музыкантами!

«Мы верим и знаем, что творим добро! Для таких людей – это уникальная возможность открыть в себе таланты, о которых они даже не подозревали, - говорит Марина Ерофеева. - Это – возможность увидеть новую цель в жизни, которая, быть может, станет для них главной… Мы будем очень рады, если руководители центров и родители таких детишек заранее свяжутся с организаторами нашего фестиваля для более тщательной подготовки всех необходимых условий».

Итак, 14-й международный фестиваль «Барабаны мира» посвящён свободе внутри нас: свободе с лёгкостью творить, свободе позволять себе это, свободе мыслей, решений и действий и, наконец, свободе от стрессов! На фестивале будут проведены мастер-классы, направленные на снятие повседневного напряжения, на обучение слушанию и чувствованию собственных тела и ума. Специалисты будут учить накапливать радость и силы внутри себя через творчество и импровизацию…

Организаторы приглашают всех, кто устал от давления городской суеты, всех, кто никогда не устаёт, всех, кто хочет зарядиться драйвом, всех, кто хочет посмотреть, всех, кто хочет научиться и поучаствовать, всех, кто хочет создать свой собственный, новый мир или расширить его границы на фестиваль «Барабаны мира».

База отдыха «Транспортник» (г. Тольятти), последние выходные июня: 23, 24 и 25 число. Ждём вас!