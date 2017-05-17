На Обводном шоссе в аварии с грузовиком пострадал мотоциклист (фото)

16 мая в 10:40 на Обводном шоссе произошло ДТП с пострадавшим человеком.

Сотрудники ГИБДД установили, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834FM, двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении ул. Новозаводская. По предварительной версии полицейских, при развороте налево на зеленый сигнал светофора, он не предоставил преимущество в движении. Следствием этого стало столкновение с мотоциклом Хонда SHADOW1100 под управлением мужчины 1974 года рождения, который двигался в прямом встречном направлении. 

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.05.2017 13:47 [115] (0)
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