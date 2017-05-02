Резидент ОЭЗ «Тольятти» получил лицензию на осуществление фармацевтической деятельности

Компанией «Озон Фарм» получена лицензия на осуществление фармацевтической детальности на заводе, построенном в особой экономической зоне «Тольятти».

Документ выдан Министерством промышленности и торговли России по итогам визита специалистов ведомства на предприятие в ОЭЗ.

Таким образом, компании дано разрешение на старт производства лекарственных препаратов. Планируется, что предприятие начнет работать уже в этом году, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

В настоящее время завод «Озон Фарм» построен и здесь подходят к концу пусконаладочные работы. Сейчас на предприятии находятся немецкие специалисты, которые проверяют последнее оставшееся оборудование. В частности, осуществляется тестовый прогон всех типоразмеров продукции на вспомогательном сырье. До этого работоспособность техники также проверили представители российских и итальянских заводов-изготовителей и она не вызвала нареканий.

Важная работа, которую также нужно завершить перед тестовым пуском – это утверждение производственного плана. Предполагается, что на завод в ОЭЗ будет перенесена часть номенклатуры, которая сейчас изготавливается на головном предприятии в Жигулевске – на предприятии «ОЗОН». Сегодня объем производства компании превышает 250 млн упаковок в год. Планируется, что на заводе в ОЭЗ будет производиться 40-50 млн упаковок в год. 
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  3. 17.05.2017 14:02 [62] (0)
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