В Самарской области менеджер банка похитила со счетов клиентов почти 1,5 млн рублей

Весной прошлого года в полицию стали поступать обращения от жителей Пестравского района о том, что к ним на телефоны приходят смс-сообщения по факту просроченных ежемесячных платежей за взятые кредиты. При этом, часть заявителей рассказали, что кредитов они на себя не оформляли, а те, кто оформлял, подчеркнули, что указанная в сообщении сумма для платежа не соответствует сумме, указанной в договоре с кредитным учреждением.

В дальнейшем проведенная сотрудниками органов внутренних дел проверка показала, что денежные средства банка были похищены обманным путем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали менеджера этого же банка.

По версии следствия, в период с апреля по май 2016 года девушка обманным способом похитила со счетов клиентов учреждения более 1 млн 430 тысяч рублей. Следствием собраны доказательства о причастности обвиняемой к хищению денежных средств банка, путем оформления фиктивных кредитов на 39 граждан. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в размере около 94 тысячи рублей, сообщает облГлавк.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.