Команда из Тольятти будет бороться за попадание в сборную России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017

15 мая в Самарской области состоялся Региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады 2017. Участниками соревнований стали около 200 детей, подростков и студентов в возрасте от 6 до 26 лет. Всего участие в соревнованиях приняли 92 команды из Самарской, Волгоградской и Оренбургской областей, сообщает пресс-служба облправительства.

Соревнования проводились по следующим категориям: "Сервисные и Промышленные Интеллектуальные Робототехнические Системы", «Автотранспортные Интеллектуальные Робототехнические Системы», «Водные Интеллектуальные Робототехнические Системы», «Летательные Интеллектуальные Робототехнические Системы» и др.

Победителями олимпиады стали следующие команды: «Бобро-роботы» (МБУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти); «Луч» (Самара); «Электрон» (ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево); семейная команда "Карандаш и Самоделкин"(Самара) и «Электрики» (школа робототехники «Инженерная сила», Самара). Они будут представлять Самарскую область на Всероссийском этапе Робототехнической Олимпиады 2017 в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан).

По итогам соревнований в Казани будет определен состав сборной России для участия во Всемирной Робототехнической Олимпиаде 2017, которая состоится в ноябре в Коста Рике.

Фото: r2d2samara.ru