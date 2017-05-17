В Тольятти юношу посадили за решетку на два года за попытку войти в ИГ

В Тольятти 18-летнего студента отправили в колонию строгого режима за покушение на участие в группировке «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ.

Как сообщают стражи порядка, молодой человек приехал в автоград из Таджикистана, чтобы поступить в университет. Он исповедовал ислам, а через какое-то время вступил в интернет-сообщество террористической направленности.

Узнав об этом, силовики задержали юношу в октябре 2016 года. Он рассказал, что в этой группе познакомился с администратором. Последний по договоренности приобрел на имя студента авиабилет из Самары в Москву, а оттуда – в Стамбул.

По данным правоохранителей, из Турции юношу должны были направить в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной группировки. Однако сотрудники регионального управления ФСБ успели задержать молодого человека. В отношении него возбудили уголовное дело.

В связи с этим суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

– В силовых структурах Самарской области налажена эффективная работа по выявлению лиц, которые планируют участие в террористических организациях. Несмотря на это, силовики просят сообщать в правоохранительные органы о случаях чьей-то причастности к террористической деятельности, – отметил представитель Приволжского окружного военного суда.