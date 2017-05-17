В Тольятти стало еще на одну свалку меньше

Предприятие синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» помогло ликвидировать несанкционированную свалку в районе улицы Новозаводской. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной федеральной акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» и приурочено к Году экологии в России.

Работы по ликвидации свалки были организованы предприятием совместно с управлением природопользования и охраны окружающей среды городской администрации. Расчистка территории осуществлялась с помощью заводской техники. При помощи погрузчика и самосвала было собрано и вывезено на полигон 110 тонн твердых бытовых отходов и строительного мусора, поверхность земли выровнена бульдозером. Площадь убранной территории составила почти 0,5 га.

Администрация города отметила активную позицию «СИБУР Тольятти» по улучшению экологической обстановки в городе. Так, в 2017 году силами предприятия проведено несколько субботников, а также организовано участие в благоустройстве сквера у Тольяттинской филармонии.

«Ежегодно из бюджета городского округа Тольятти выделяются средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Однако бюджетных средств на уборку всех свалок не хватает. Поэтому мы благодарим крупные промышленные предприятия и волонтеров, которые проявляют инициативу и помогают городу за свой счет решать одну из наболевших проблем», - поясняет заведующая сектором организации обращения с отходами производства и потребления управления природопользования и охраны окружающей среды Алсу Кумукова.

Жители Тольятти могут сообщить о фактах несанкционированного сброса отходов на территории Тольятти в департамент городского хозяйства по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.42 тел.54-46-34 (доб.5272), либо в районные административные комиссии:

- Автозаводского района, Новый проезд, 2, каб.110, тел.54-30-97.

- Центрального района, бульвар Ленина, 15, каб. 55, тел.54-35-75.

- Комсомольского района, улица Шевцовой, 6, каб. 10, тел.54-35-00.

Фото и видеоматериалы можно отправлять в управление природопользования и охраны окружающей среды по почте ark@tgl.ru.