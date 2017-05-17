Куда звонить жителям Тольятти и Жигулевска в случае пожара в лесах

В связи со значительным повышением среднесуточных температур воздуха, установлением сухой ветреной погоды, на территории Самарской области участились случаи загорания сухой травянистой растительности, создалась угроза возникновения природных пожаров.

На территориях г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский на сегодняшний день зафикисировано 3 серьезных неконтролируемого пала растительности (травы и камыша), 1 случай сжигания отходов (мусора на свалке).

Напомним, в регионе с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Кроме того, администрации Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района выпустили постановления о введении особого противопожарного режима до 30 сентября. Эти нормативные акты вводят ряд ограничений, как для граждан, так и должностных лиц организаций, в особенности, по разведению открытого огня, палов травы, въезда в леса.

В весенне-летний пожароопасный период наиболее актуальны вопросы пожарной профилактики, ведь пожар легче предотвратить, чем потушить. Поэтому ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский сообщает гражданам куда нужно звонить в случаях обнаружения нарушений по пожарной безопасности.

Если вы наблюдаете признаки горения сухой травянистой растительности на открытых участках, в полях, кустарников или деревьев в лесу или фактов поджога, обязательно сообщайте по телефонам 101, 112 в пожарную охрану, а также для принятия административных мер и проведения дознания в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский Главного управления МЧС России по Самарской области по тел./факс (8482)30-97-94.