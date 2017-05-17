ФСБ сможет изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) России правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд, сообщает ТАСС.

В положение о ФСБ РФ вносится изменение, согласно которому ведомство "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".

Указом вносится изменение в положение о ФСБ, согласно которому ведомство теперь "принимает решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня подписания.

В конце марта Путин своим указом наделил подобными полномочиями Федеральную службу охраны (ФСО) России.