Тольяттинские студенты прошли стажировку во Франции

С 3 по 11 мая в рамках проекта "Волга Валь д'Уаз" восемь студентов Колледжа технического и художественного образования прошли стажировку в Лицее им. Камиллы Клодель (г. Вореаль, Франция).

Поездка была посвящена такому направлению, как визуальный мерчандайзинг. Во время совместной практики студенты работали над оформлением витрин бутиков, созданием платьев и купальных костюмов с учетом тенденций моды Франции весна-лето 2017 и др. Весь исходный материал состоял из бумаги и картона, и даже одежду стажеры изготавливали методом торцевания (бумаготворчество), сообщает пресс-служба горадминистрации

Стоит отметить, что преподавателей Лицея поразила графическая точность исполнения эскизов и креативность наших ребят. Это говорит о высоком уровне образовании в тольяттинском колледже.

В завершение поездки директор Лицея сделал подарок студентам и преподавателям в виде поездки в г. Живерни, где находится уникальный сад французского художника Клода Моне.