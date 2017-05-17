В Тольятти пройдет выездной прием замминистра здравоохранения

23 мая в Тольятти пройдет выездной прием заместителя министра здравоохранения Самарской области - руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергея Вдовенко.

Жители смогут лично рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, а также о работе медицинских учреждений. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований приняты меры по устранению нарушений.

Записаться на прием можно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.

Прием начнется в 10:00 в Тольяттинской городской поликлинике №1 (Приморский бульвар, 24, 4 этаж, кабинет главного врача).
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  3. 17.05.2017 18:19 [87] (0)
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