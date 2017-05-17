В Тольятти отремонтируют внутриквартальные дороги на 116 участках

В Тольятти ведется активная подготовка к ремонту внутриквартальных дорог. Уже сформировано 116 участков, составляются дефектные ведомости и сметные расчеты, после чего будет проведен аукцион по определению подрядчика, сообщают "Городские ведомости".

О том, что Тольятти будет выделено дополнительно 250 млн руб. на ремонт внутриквартальных проездов, заявил губернатор Н.И. Меркушкин на встрече с главой Тольятти Сергеем Анташевым 20 апреля.

Как уточнили в администрации города, областные средства предусмотрены на два года. В частности, 78 млн руб. будут освоены в текущем году, а остальные – в 2018 году. Деньги выделяются Тольятти при условии софинансирования в размере 7%. Необходимую сумму планируется заложить в местный бюджет на ближайшем заседаний гордумы.