В Тольятти возведут шесть новых спортсооружений

Руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев рассказал о том, как двигается процесс проектирования шести новых спортивных объектов, и каковы перспективы их строительства.

В ноябре прошлого года был заключен контракт на разработку проектной документации по ФСК «Акробат» в 21 квартале. 19 апреля в Минстрой Самарской области была направлена заявка на выделение субсидий за счет средств областного бюджета на 2018 год для строительства этого объекта. Проект уже находится в экспертизе, отрабатываются замечания.

Еще один ФСК с универсальным игровым залом планируется южнее здания по бульвару Кулибина, 15. Это так называемый объект школы «Союз». В данном случае предлагается использовать уже существующий проект, реализованный в Похвистневском районе, адаптированный для Тольятти. В настоящее время подготовлена вся аукционная документация на разработку проекта. Планируемый срок исполнения проектных работ и получения экспертного заключения – декабрь 2017 года.

По нескольким объектам возникли трудности, над решением которых сейчас работают специалисты, пишут «Городские ведомости».

Например, геологические изыскания по месту возведения легкоатлетического манежа в Автозаводском районе показали, что строительство фундаментов приведет к сильному удорожанию объекта. Они требуют серьезных затрат – 200 млн руб. Как уточнил начальник отдела по контролю за проектной документацией ГКУ СО «УКС» Илья Николаев, стоимость объекта увеличивается почти в два раза и превышает нормативы стоимости, которые пропускает государственная экспертиза.

Есть вопросы и по строительству ФОКа на Певческом поле. По словам Арзамасцева, ООО «Газпром инвестгазификация», взявшееся за его размещение, работает над корректировками проекта в части исключения из границ зоны застройки сетей инженерно – технического обеспечения. Причем, затраты по выносу сетей, попадающих под пятно застройки, ложатся на муниципалитет.

Также из городского бюджета нужно выделить средства на геологические изыскания по земельному участку, где будет построен ФОК в поселке Шлюзовом. От земельного участка со свалкой отказались, там тоже выходило сильное удорожание фундаментов. Сейчас остановились на земельном участке, расположенном южнее жилого дома на ул. Магистральная, 8. В настоящее время прорабатываются варианты с источниками финансирования строительства ФОКов в Комсомольском районе.

Строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр» запланировано в программе празднования 50-летия АВТОВАЗа. Объект появится на территории Прибрежного парка.