В тольяттинских школах растет кадетское движение

На заседании комиссии по социальным вопросам городской думы руководитель департамента образования Елена Пинская заявила о необходимости формирования Концепции развития кадетского движения в городском обществе. По ее мнению, пора организовать работу в этом направлении, пишут «Городские ведомости».

Сейчас в восемнадцати тольяттинских школах уже созданы кадетские классы. Изучен опыт организации общественных объединений кадетского типа, а также кадетских классов в разных регионах России и непосредственно в Тольятти. Это позволило наработать рекомендации, которыми смогут воспользоваться те, кто тоже захочет влиться в кадетское движение.

В городской администрации предстоит рассмотреть возможность включения в проект бюджета на 2018 год расходы на строительство учебно-тренировочного полигона для кадетских классов и его благоустройство.

Фото: «Городские ведомости».
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  3. 18.05.2017 08:04 [97] (0)
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