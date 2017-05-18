В тольяттинских школах растет кадетское движение

На заседании комиссии по социальным вопросам городской думы руководитель департамента образования Елена Пинская заявила о необходимости формирования Концепции развития кадетского движения в городском обществе. По ее мнению, пора организовать работу в этом направлении, пишут «Городские ведомости».

Сейчас в восемнадцати тольяттинских школах уже созданы кадетские классы. Изучен опыт организации общественных объединений кадетского типа, а также кадетских классов в разных регионах России и непосредственно в Тольятти. Это позволило наработать рекомендации, которыми смогут воспользоваться те, кто тоже захочет влиться в кадетское движение.

В городской администрации предстоит рассмотреть возможность включения в проект бюджета на 2018 год расходы на строительство учебно-тренировочного полигона для кадетских классов и его благоустройство.

Фото: «Городские ведомости».