Для новых резидентов ТОР «Тольятти» упростят порядок заключения соглашения

На заседании Правительства Самарской области усовершенствован порядок заключения соглашения с резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Рассмотренный на заседании документ предусматривает сокращение перечня документов, представляемых инвестором для заключения соглашения об осуществлении деятельности ТОР и упрощение требований к бизнес-плану инвестора, передает пресс-служба правительства области.

«С 2009 года на всех уровнях принимаются самые активные меры поддержки Тольятти и его градообразующего предприятия – АВТОВАЗа, - напомнил председатель Правительства Александр Нефёдов. - Запущены масштабные проекты создания технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» и особой экономической зоны. Благодаря Губернатору и при поддержке федерального Правительства создана территория опережающего развития «Тольятти». Мы уже предусмотрели налоговые преференции для резидентов, а сегодня упростили административные требования, что станет ещё одним стимулом для привлечения дополнительных инвестиций».