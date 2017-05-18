На улице Победы пресечена деятельность игорного заведения

12 мая в ходе проверки прокуратурой Центрального района на ул. Победы, 72 был выявлен факт осуществления незаконной игорной деятельности с использованием игрового терминала.

Незаконная игорная деятельность осуществлялась путем использования денежных средств, помещаемых в игровой терминал с целью получения выигрыша. По результатам проверки сотрудниками полиции изъят 1 игровой терминал.

В настоящее время правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратурой района своевременность и законность принятия процессуальных решений правоохранительными органами взяты на контроль. 

 

 

 

 
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  3. 18.05.2017 07:45 [165] (0)
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