На улице Победы пресечена деятельность игорного заведения

12 мая в ходе проверки прокуратурой Центрального района на ул. Победы, 72 был выявлен факт осуществления незаконной игорной деятельности с использованием игрового терминала.

Незаконная игорная деятельность осуществлялась путем использования денежных средств, помещаемых в игровой терминал с целью получения выигрыша. По результатам проверки сотрудниками полиции изъят 1 игровой терминал.

В настоящее время правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратурой района своевременность и законность принятия процессуальных решений правоохранительными органами взяты на контроль.