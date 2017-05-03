Правительству предложили запретить показ сцен с алкоголем

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предлагает запретить показ по телевидению сцен с употреблением алкоголя с 6 до 23 часов.

Сейчас в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении. При этом показ спиртных напитков в эфире никак не регламентирован. Авторы инициативы считают, что в большинстве случаев сцены с распитием содержат в себе все признаки скрытой рекламы алкоголя, пишут РИА Новости.

"Мы садимся вечером с детьми смотреть кино, а там взрослые выпивают. Причем как плохие, так и хорошие герои. Ребенок начинает воспринимать это как норму. Сложно ему потом объяснить, что употреблять алкоголь вредно. Поэтому нужно запретить показывать распитие спиртного в то время, когда телевизор смотрят дети", — цитирует RT руководителя ЦРНАП Павла Шапкина.

В Центре заявляют, что новые ограничения позволят сократить уровень потребления алкоголя к 2020 году на 55 процентов. Именно такая цифра закреплена в концепции реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, которую правительство одобрило в 2009 году.

В Госдуме считают, что спешить с запретом алкогольных сцен не следует. Как полагает заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова ("Единая Россия"), сначала нужно поискать альтернативные пути. По мнению депутата, этот вопрос требует пристального внимания, но не принятия скоропалительных мер.

"К мерам запретительного характера нужно относиться аккуратно, поскольку в данной проблеме есть два нюанса. Первый — это пропаганда алкоголя… Но и есть и второй нюанс — художественный замысел. Так, в некоторых классических произведениях распитие алкоголя важно для понимания характера персонажа. Это же относится и к фильмам. И как же быть с такими всенародно любимыми фильмами, как "Москва слезам не верит", "Утомленные солнцем", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Собачье сердце", где уже есть сцены распития спиртных напитков?" — сказала она.

Казакова также предположила, что, может быть, "удастся прийти к тому, что сами авторы и режиссеры программ не станут использовать сцены распития, если таковые не несут какого-либо смысла".