Фото: www.vnd12.ru

Прокуратура Автозаводского района проводит прием граждан по средам

Прокурором Автозаводского района Тольятти Александром Николаевым проведена встреча с общественным помощником Уполномоченного по правам человека в Самарской области Петром Булгаковым в целях организации работы по разъяснению законодательства и правовому просвещению граждан. По результатам проведенной встречи достигнута договоренность о проведении совместных приемов граждан.

В связи с чем прокуратурой Автозаводского района совместно с представителем Уполномоченного по правам человека в Самарской области каждую третью среду ежемесячно с 13.00 до 15.00 проводится совместный прием граждан в здании Администрации Автозаводского района г. Тольятти по адресу: Новый проезд, 2, кабинет 105.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 18.05.2017 10:37 [131] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus