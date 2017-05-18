Прокуратура Автозаводского района проводит прием граждан по средам

Прокурором Автозаводского района Тольятти Александром Николаевым проведена встреча с общественным помощником Уполномоченного по правам человека в Самарской области Петром Булгаковым в целях организации работы по разъяснению законодательства и правовому просвещению граждан. По результатам проведенной встречи достигнута договоренность о проведении совместных приемов граждан.

В связи с чем прокуратурой Автозаводского района совместно с представителем Уполномоченного по правам человека в Самарской области каждую третью среду ежемесячно с 13.00 до 15.00 проводится совместный прием граждан в здании Администрации Автозаводского района г. Тольятти по адресу: Новый проезд, 2, кабинет 105.