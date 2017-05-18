В Тольятти прошел «Весенний городской детский бал»

17 мая в актовом зале Православной классической гимназии состоялся I Весенний городской детский бал, в котором приняли участие воспитанники детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» и прогимназии.

Такое мероприятие в Тольятти проводится впервые. Надо сказать, что в наше время настоящие бальные мероприятия для таких маленьких деток - исключительно редкое событие, ну, разве что, так иногда называют выпускные в детских садах. Однако, мероприятие, которое прошло в Православной гимназии, можно назвать полноценным балом.

В самой гимназии ежегодные масленичные балы являются красивой традицией и проводятся уже 10 лет. В балах принимают участие гимназисты, выпускники, педагоги, администрация, а с прошлого года студенты Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа. И вот впервые этот праздник проводился для дошколят и стал городским, ведь к участию в детском бале присоединились детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада». В феврале 2017 года по инициативе директора гимназии, ректора института протоиерея Димитрия Лескина было заключено соглашение о сотрудничестве между тремя образовательными учреждениями, которые входят в систему непрерывного православного образования г.о. Тольятти: Поволжским православным институтом, Гуманитарным колледжем и Православной классической гимназией и АНО ДО «Планета детства «Лада». Именно в рамках этого сотрудничества и был проведен I Весенний городской детский бал, сообщает Служба по связям с общественностью гимназии.

Два месяца 56 деток готовились к мероприятию. Они приходили на репетицию в гимназию, где с ними занималась главный хореограф гимназии и проекта «Детский бал» Светлана Федоровна Тямкова; оттачивали программу в своих детских садах с хореографами и музыкальными руководителями; родители готовили маленьким дамам и кавалерам бальные наряды.

В день события в настоящем бальном зале гимназии, на настоящем паркете малыши, слушая бережные указания распорядителя бала, танцевали вальсы и польки, играли в бальные игры. А начался бал, конечно же, с торжественного полонеза. От каждого детского сада был представлен стихотворный или музыкальный номер. И не было у деток ни капли усталости, только веселье и радостное желание продолжать этот веселый вечер. Какие чувства мог вызвать такой замечательный праздник у гостей и присутствовавших в зале родителей? Конечно умиление, радость и гордость.

Обращаясь к гостям праздника, и даже в большей мере – именно к юным участникам бала, исполнительный директор Православной гимназии матушка Юлия Лескина напомнила о старинной традиции детских балов, которая зародилась еще в XVII в. и была очень популярной. Проходили балы в небольших залах дворянских и купеческих домов. На балах с удовольствием танцевали и наследники императорского дома, чьи портреты украшают стену актового зала гимназии. «Желаю всем доброго, хорошего и радостного праздника», - напутствовала матушка Юлия деток, их родителей и воспитателей.

Благословляя всех присутствующих, иерей Георгий Рыбаков подчеркнул важность таких мероприятий с точки зрения воспитания ребенка: «Весна, которую мы с вами встречаем и наш бал очень похожи между собой. Как весна облагораживает природу, вызывает ее к жизни, показывает всю ее красоту и величие, также и балы пробуждают в ребенке самое хорошее, что заложено в нем. Особенно в мальчиках – мы видим, как они подтягиваются, как держат осанку, а, самое главное, как они нежно и бережно начинают относиться к девочкам. А девочки становятся женственными, мягкими и очень красивыми».

Приветствуя хозяев и гостей праздника, директор АНО ДО «Планета детства «Лада» Ольга Борисовна Корабельникова подчеркнула особенную трогательность момента: «У родителей есть еще один повод порадоваться, посмотреть на своих дорогих малышей и вспомнить, что скоро они станут совсем взрослыми, и эти минуты счастья должны остаться у нас в памяти».

В завершении бала все маленькие танцоры получили сладкие подарки, а организаторы от детских садов – дипломы. Детки не хотели расходиться, и родители с удовольствием фотографировали своих счастливых, очаровательных красавиц и их кавалеров.