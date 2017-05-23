Сегодня в Тольятти стартует финал гандбольного чемпионата России

Сегодня в Тольятти в первом матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги «Лада» принимает «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону. Начало встречи – в 18.00. Болельщиков в четверг ожидает захватывающий спектакль.

Как рассказали в пресс-службе тольяттинского гандбольного клуба, перед его началом у входа на арену публику порадуют своим выступлением различные творческие коллективы. В перерыве матча для обладателей программок состоится розыгрыш призов, включая суперприз – велосипед. Но главное, ради чего трибуны «Олимпа» заполнятся, вероятно, до отказа, будет протекать на игровом паркете, начиная с 18.00. На нем, возможно, даже искры станут высекаться из-под ног у гандболисток, а градус борьбы обещает достичь потолка. А как же иначе? Ведь это – финал!

Ростовчанки в нынешнем сезоне сильны как никогда. Лигу чемпионов они по осени провалили, но с тех пор развили потрясающие обороты. В розыгрыше Кубка Европейской гандбольной федерации подопечные Фредерика Бужана не знали себе равных и в прошлую субботу выиграли этот престижный трофей. А в уходящем чемпионате страны дончанки и вовсе исключительно лишь побеждают. Никому из соперников до сих пор не удалось отобрать у них даже очка! В том числе «Ладе», которая в первом круге уступила победительницам регулярного сезона в суперлиге на выезде (27:31), а во втором круге – дома (24:29). Но тольяттинок сей факт не смущает. Ведь протекали те матчи в упорной и практически равной борьбе.

- Волнение, конечно же, у девочек присутствует, - делится ощущениями главный тренер «Лады» Левон Акопян. - Но это обычное явление перед любым финалом. Сила соперника тут не причем. Мы ростовчанкам на предварительном этапе уступили, в общем-то, не так уж и много, чтобы утратить веру в себя. Хотя, конечно, наши соперницы по финалу подходят в великолепном состоянии к нему. Об этом можно судить по последним трансляциям матчей с участием донского клуба. Впрочем, так это или нет, лучше спросить у моего французского коллеги, возглавляющего «Ростов-Дон». Он знает обстановку в коллективе изнутри. А со стороны команда смотрелась, мягко говоря, неплохо, когда, к примеру, побеждала немок в финале Кубка ЕГФ.

- Насколько успешно вам удалось во всеоружии подвести свою команду к решающей серии плей-офф?

- У нас при подготовке к ней случались некоторые осложнения – отдельные игроки поочередно выпадали из тренировочного процесса на небольшое время, получая микротравмы. Это, разумеется, влияло на качество работы. Но в целом, надеюсь, без потерь в составе нам к началу завтрашней встречи удастся обойтись. Победить шансы есть. Как известно, последней умирает надежда. Ростов славится, прежде всего, длиной своей скамейки запасных. Наш ресурс поскромнее, но мы будем биться. Во всяком случае, то, что девочки постараются показать своим болельщикам игру, достойную финала, я могу обещать.

Фото: ГК "Лада"