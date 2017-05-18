В селе под Тольятти пьяный сосед ограбил 86-летнего пенсионера

В ОМВД России по городу Жигулевску обратился 86-летний пенсионер. Житель села Зольное сообщил полицейским, что преступник похитил у него деньги в размере 1 700 рублей, после чего скрылся.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что днем в соседней квартире распивал спиртные напитки местный житель. Злоумышленник около 12 часов ночи свободным доступом проник в квартиру потерпевшего. В силу своего возраста пожилой человек оказать сопротивления незваному гостю не смог. В результате подозреваемый с применением физического насилия забрал деньги.

Полицейские выяснили местонахождение злоумышленника и задержали его. Как сообщили в облГлавке, подозреваемый - 32-летний житель села Зольное, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершении кражи. В настоящее время следствием ОМВД России по городу Жигулевску по признакам состава грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.