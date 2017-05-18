В Тольятти прошел юбилейный вечер ДЮСШ «ЛАДА»

16 мая в ЛДС «Лада-Арена» прошел торжественный вечер, посвященный 40-летию ДЮСШ «Лада». Этот вечер стал также выпускным для воспитанников ДЮСШ 2000, 2001 г.р.. Многие из ребят продолжат выступления за «Ладью», «Ладу-ЮХЛ».

В начале вечера было показано видеопоздравление президента ФХР Владислава Александровича Третьяка. От Министерства спорта Самарской области были вручены благодарственные письма. Поздравить ДЮСШ с юбилеем пришли Директор по развитию персонала ПАО «АВТОВАЗ» Инга Эдуардовна Никулина, руководитель Управления физической культуры и спорта городского округа Тольятти Александр Евгеньевич Герунов, Председатель правления АМКЦ хоккея Поволжья Владимир Алексеевич Асеев, президент федерации хоккея по Самарской области Станислав Юрьевич Рузов, заместитель председателя Думы г.о.Тольятти Николай Иванович Остудин, отметивший поддержку губернатора Самарской области и правительства области.

Владимир Асеев, председатель правления АМКЦ хоккея Поволжья: «Я не буду перечислять всех воспитанников ДЮСШ – из них можно составить очень приличную команду КХЛ. Поэтому хотелось бы поздравить коллектив школы, мальчишек с тем, что после нескольких, мягко говоря, неудачных сезонов, появились «сборники», есть призеры чемпионатов мира».

В этот вечер со сцены звучали многочисленные поздравления в адрес ветеранов, которые стояли у истоков создания ДЮСШ «Лада». Среди воспитанников ДЮСШ, присутствовавших на вечере были Олег Волков, Дмитрий Воробьев, Денис Бодров, Евгений Бодров, Денис Гурьянов и многие другие, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Лада».

Были отмечены судьи, также выпускавшиеся из ДЮСШ: четверо в минувшем сезоне работали в КХЛ, еще двое – в ВХЛ. Многие воспитанники тольяттинского хоккея по окончании карьеры вернулись в ДЮСШ уже в качестве тренеров.

Заместитель директора ХК «Лада» по работе ДЮСШ Сергей Кутузов поблагодарил партнеров ДЮСШ за поддержку, вручив их представителям подарки. Все приглашенные (выпускники прошлых лет, ветераны ДЮСШ, действующие работники) получили юбилейные медали и буклеты.

Владимир Асеев и Станислав Рузов наградили также бронзовых призеров первенства России региона «Поволжье» команду «Лада-2002» (тренеры В.Л.Швецов и Д.В.Афанасьев). Игроки были награждены медалями и тортом.

По итогам сезона тренерский совет определил лучших хоккеистов в различных возрастах. Ими стали:

В команде «Лада-Веста» - Дмитрий Петров

В команде «Лада-2000» - Игорь Усманов

В команде «Лада-2001» - Глеб Банников

В команде «Лада-2002» - Степан Стешенко

В команде «Лада-2003» - Федор Свечков

В команде «Лада-2004» - Степан Фролов

В команде «Лада-2005» - Дмитрий Стрижкин

В команде «Лада-2006» - Андрей Крутов

В команде «Лада-2007» - Даниил Аристов

В команде «Лада-2008» - Константин Зубов

В завершении вечера дипломы об окончании хоккейной школы «Лада» получили ребята из «Лады-2001» (тренеры команды – А.Н.Игонченко и Д.А.Чесноков) и «Лады-2000» (тренеры – В.В.Чечель, Я.А.Рачинский). Красные дипломы были вручены Егору Алексееву, Семену Кизимову и Игорю Усманову, которые по ходу сезона неоднократно вызывались в юниорскую (U17) сборную России. Подарки выпускникам вручали ребята из «Лады-2007», у которых впереди еще несколько лет до выпуска!

Егор Алексеев от имени команды поблагодарил всех тренеров, с которыми довелось работать ребятам в эти 10 лет, коллектив ДЮСШ и родителей за терпение и поддержку.

Юбилейный вечер завершился, но работа в ДЮСШ продолжается. Будем надеяться, еще ни одна яркая «звездочка» зажжется на хоккейном тольяттинском небосклоне!

Фото: Андрей Холмов