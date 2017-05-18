Тольяттинцы выиграли первые медали на первенстве России

В Саранске прошел третий соревновательный день первенства России среди юношей и девушек/

В соревнованиях принимают участие представители КСДЮСШОР «Олимп», которые завоевали первые на турнире награды для Тольятти. Кристина Лошакова коснулась бортика второй в финальном заплыве на «сотне» вольным стилем, а Кристина Халимеева стала обладательницей бронзы на 200-метровке комплексным плаванием, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Помимо этих дистанций, те же наши девушки имели возможность проявить себя и в других дисциплинах. В финале кролевой 400-метровки Лошакова стала восьмой. А Халимеева доплыла до полуфинала на дистанции 100 метров брассом, но не более того. Их подруга по команде Анастасия Тарачила, пробившись в финал на 200-метровке на спине, показала на ней также восьмой итоговый результат.