В России начнет работу единый портал персональных данных

В России появится сайт по контролю за распространением персональных данных. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор, сообщают «Известия».

Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика», направленном Минкомсвязью в начале мая в правительство.

Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных. Например, при входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно.

Предполагается разработать требования к сбору персональных данных, рассказал «Известиям» президент Фонда информационной демократии Илья Массух. В частности, использование паспортных данных надо будет фиксировать на специальном портале. Пользователь сможет, авторизовавшись на сайте, увидеть, кто использует его персональные данные‚ и при желании запретить организации работать с ними.

По мнению Ильи Массуха, для создания нового портала нужно выработать ряд законодательных актов. В частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 18.05.2017 13:05 [178] (0)
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