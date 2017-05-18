«СИБУР Тольятти» подтвердил наивысший рейтинг поставщика шинной компании Pirelli

Тольяттинская площадка СИБУРа подтвердила наивысший рейтинг поставщика одного из мировых лидеров в производстве шин Pirelli. Согласно результатам оценки за 1 квартал 2017 года предприятию присвоена наивысшая категория «А» за полное выполнение своих обязательств перед потребителем.

Работу предприятия синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» оценивали два представительства компании Pirelli в России – Кировский и Воронежский шинные заводы, которые используют в своем производстве изопреновый каучук марки СКИ-3. Потребители высоко оценили всю производственно-логистическую цепочку СИБУРа: качество продукции, стабильность технологического процесса, качество взаимодействия с потребителем, упаковку, транспортировку, а также точность поставки каучука.

Компания Pirelli использует в своем производстве тольяттинский каучук более пяти лет.

Изопреновый каучук марки СКИ-3 производства «СИБУР Тольятти» является государственным стандартным образцом качества для каучуковой отрасли, шинных и резинотехнических компаний РФ и стран СНГ на протяжении десяти лет.