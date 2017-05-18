Тольяттинцев приглашают на Зелёный марафон!

«Зелёный марафон» - это семейный спортивный праздник, который проходит в 53-х городах России. Ежегодно в нём принимают участие тысячи жителей Поволжья.

Центральным событием праздника являются забег на 4,2 километра и детский забег на 300 метров с награждением победителей. Кроме того, все финишёры "Зелёного марафона" в Тольятти получат медаль на память!

Принять участие в марафоне могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки, можно приходить семьями и с друзьями. Помимо забега для взрослых и детей на площадках LADA PaRk пройдёт развлекательная и концертная программа для взрослых и детей, конкурсы с призами и подарками.

«Зелёный марафон-2017» состоится 28 мая в городе Тольятти на территории лыжной базы по адресу: ул. Маршала Жукова, 49.

Предварительная регистрация участников уже открыта в интернете на сайте www.greenmarathon.ru и продлится до 22 мая. Также можно будет зарегистрироваться в день старта с 9.00 до 10.45 (на месте старта).

Программа мероприятия:

Старт на дистанции 4 км 200 м в 11.00.

Старт "детского забега" на 300 м в 11.05.