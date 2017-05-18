В Тольятти готовится проект планировки территории Прибрежного парка

Как сообщил руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев, разрешение на разработку проекта планировки территории Прибрежного парка получил СОФЖИ. Утверждение данного проекта планируется в мае-июне этого года.

В ближайшее время планируется назначить градостроительный совет, на котором будет рассматриваться подготовленная документация, пишут "Городские ведомости".

Разработка ее довольно актуальна в связи с намерением построить в Автозаводском районе города центр спортивной гимнастики «Немов-центр». Его размещение, напомним, предполагается на территории Прибрежного парка и набережной. И как раз попадает в планируемую жилую застройку СОФЖИ. Выделение участка под строительство также намечено на май-июнь этого года.

Как уточнил Арзамасцев, ГКУ СО «УКС» подготовило и согласовало с Министерством спорта Самарской области техническое задание на проектирование объекта. В государственную экспертизу направлялся пакет документов, чтобы определить достоверность сметной стоимости проектно изыскательских работ по объекту. Положительное заключение экспертизы уже получено.

Фото: "Городские ведомости"