Фото: sibdepo.ru

Роспотребнадзор призвал не доверять слухам о СПИД-терроризме

Роспотребнадзор выступил с заявлением в связи с распространением сообщений через мессенджеры о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ при случайном уколе иглой, оставленной в общественном месте.

Заражение ВИЧ-инфекцией может осуществляться при незащищенных половых контактах (как при гомо-, так и гетеросексуальных) с ВИЧ-инфицированным партнером, при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого инъекционного оборудования), от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, в родах и при грудном вскармливании, если ВИЧ-инфицированная беременная не получала химиопрофилактику или лечение.

Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и погибает. Вирус не сохраняется ни в сухой капле крови, ни в высохших биологических жидкостях (сперме, слюне или грудном молоке). Он быстро погибает при нагревании до 60° С, обработке любыми дезинфицирующими средствами.

Информация о СПИД-терроризме, об умышленных случаях заражения граждан ВИЧ-инфекцией неоднократно появлялась на страницах сомнительных интернет-ресурсов, однако достоверных случаев заражения ВИЧ-инфекцией таким путем в Российской Федерации не зарегистрировано.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила информационной гигиены, не доверяя непроверенным источникам, повышать уровень знаний о ВИЧ-инфекции, сохраняя в том числе своё психоэмоциональное состояние стабильным.
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  2. TLT.ru
  3. 18.05.2017 15:37 [90] (0)
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