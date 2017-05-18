Тольяттинский художественный музей приглашает на Седьмой Ресторанный день

20 мая Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на Седьмой Ресторанный день в Тольятти, который пройдет с 12:00 до 18:00 на Свердлова, 3.

Ресторанный день в Тольятти — это фестиваль еды, где каждый может открыть ресторан на один день или прийти и попробовать еду от свежеиспеченных рестораторов. Он создаётся силами тысяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по всему миру. Идея Ресторанного дня заключается в том, чтобы отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления и всем вместе сделать место, где мы живём, лучше.

Здесь работают как профессиональные бариста и рестораторы, так и домашние кондитеры, частные пекарни и закусочные. Среди участников шестого Ресторанного дня: ресторан «Yakuza», домашняя сыроварня «Ярило сыр», «Berry Coffe», «Juicy bar смузи», домашняя кондитерская «Две сестры», и многие другие. Все рестораторы несут личную ответственность за все действия, связанные с открытием своего однодневного ресторана.

В программе Ресторанного дня:

- десятки ресторанов,

- презентации проектов и мастер-классы от рестораторов,

- мастер-класс от итальянского шеф-повара по приготовлению итальянской пасты;

- дегустации продукции,

- розыгрыш корзины еды от рестораторов,

- мастерская для детей и их родителей,

- бесплатное посещение персональной выставки Татьяны Чириковой «Между синим и чёрным»,

- мастер-класс от художника Татьяны Чириковой,

- тематическая фотозона,

Для посетителей вход свободный. Возраст: 0+.