Ко Дню города в Тольятти обновят памятник Татищеву

В Тольятти начался ремонт памятника В.Н.Татищеву. Работы проводятся Благотворительным фондом «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина совместно с администрацией Тольятти.

Бронзовую скульптуру предстоит отмыть, покрыть защитной мастикой, а также восстановить разрушенную плитку, сообщили в городской администрации.

Работы проводятся на высоте до 14 метров, а потому к ремонту привлечены профессионалы-альпинисты. Обновление памятника стало возможным благодаря финансовой помощи фонда при поддержке компании «Волжские коммунальные системы».

Сегодня памятник В.Н.Татищеву - это одно из любимых мест отдыха жителей и обязательный пункт для посещения гостей Тольятти. За почти 20-летнюю историю существования конная статуя стала фактически символом нашего города. Удачное расположение скульптуры в живописном месте привлекает сюда все больше людей. К сожалению, это касается и вандалов, которые с завидной регулярностью оставляют свой «след в истории» в виде надписей и рисунков на стенах монумента.

«Значимость памятника В.Н. Татищева для Тольятти сложно переоценить. Прежде всего, он является объектом монументального искусства, который мы просто обязаны содержать в надлежащем состоянии. Я убежден, что в преддверии 280-летнего юбилея Ставрополя-Тольятти нужно отдать дань памяти основателю города и восстановить достойный внешний облик монумента. Отрадно, что даже в сложных экономических условиях находятся неравнодушные организации, готовые оказать содействие в решении таких важных для города задач. Мы всегда рады поддерживать подобные инициативы», - подчеркнул глава Тольятти Сергей Анташев.