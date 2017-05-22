Новые формы финансовой поддержки предпринимателей Самарской области

Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с вопросом: «Продолжить ведение бизнеса за счет собственных средств либо развивать его с привлечением заемных?». В случае если выбор пал на второй вариант, предприниматель изучает рынок кредитования, обращаясь в банки и микрофинансовые организации. Иногда возникают вопросы, связанные со сложностью получения заемных средств: длительными сроками принятия решения, значительным объемом документов к рассмотрению кредитором, стоимостью заемных средств, дополнительными расходами и т.д. С одной стороны, это объективная реальность, а с другой, – сложности это стимул для поиска новых источников финансирования на более льготных условиях.

В настоящий момент на рынке повышается доступность заемных средств, что обусловлено снижением стоимости кредитования, но даже в этих условиях существует возможность привлечь ресурсы для целей финансирования предпринимательской деятельности дешевле рыночной стоимости.

Гарантийный фонд Самарской области готов предложить субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймы с низкой процентной ставкой на прозрачных условиях.

Основные условия предоставления микрозаймов*:

заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП), включенный в единый реестр СМСП (https://rmsp.nalog.ru/), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Самарской области;

период деятельности заявителя (на момент подачи заявления на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев;

процентная ставка – ключевая ставка Банка России на дату начала календарного года, в котором заключается договор микрозайма (10% годовых в случае заключения договора в 2017 году);

сумма микрозайма – до 3 000 000 рублей;

срок микрозайма – не более 36 месяцев включительно;

график погашения – индивидуальный;

обеспечение – залог, банковская гарантия, поручительство (дополнительное обеспечение).

* С подробной информацией, условиями предоставления микрозаймов, требованиями к заявителям, формами документов (заявками, договорами) Вы можете ознакомиться на сайте http://www.gfso.ru/ и в офисах АО «ГФСО», расположенных по следующим адресам:

- г. Самара, 443001, ул.Молодогвардейская, 204 (3 эт),

тел./факс: (846)379-77-74, 379-77-72,

- г. Тольятти, 445051, ул.Фрунзе 8, оф.502,

тел. (8482) 555-219,

В пресс-службе Гарантийного фонда Самарской области обращают внимание на то, что Гарантийный фонд Самарской области оказывает различные виды финансовых услуг. С момента создания Гарантийного фонда Самарской области более 1400 представителей малого и среднего предпринимательства воспользовались различными видами поддержки.

Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» (ИНН 6315007931, ОГРН 1156313090010, номер в реестре микрофинансовых организаций 001603336007847) (выше по тексту Гарантийный фонд Самарской области) создано путем преобразования государственного унитарного предприятия Самарской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» на основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области № 2970 от 20.11.2015.

Одной из целей деятельности Гарантийного фонда Самарской области является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Официальный сайт – http://www.gfso.ru/.

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