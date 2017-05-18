Ночь в музее и еще 10 мероприятий, которые не следует пропускать в выходные

Будни плавно завершают свое правление и выходные снова поднимаются на пьедестал. О, эти чудные два дня свободы! А сколько всего состоится в выходные Вам расскажет АфишаТлт.

Солнце спрятало свои лучи за синим небосводом, вся власть переходит ночному небу. Именно в эти выходные самые интересные события начнутся ночью. В рамках международной акции “Ночь музеев” для Вас будут работать: Тольяттинский художественный музей; отдел современного искусства представляет мероприятие “Черно-синяя ночь в музее”. Только в эту ночь у Вас будет уникальная возможность попасть в недоступные в обычное время места. Также для Вас экскурсия по выставке "Между синим и чёрным" от автора художника Татьяны Чириковой, творческие мастерские, квесты с призами и фотозона ждут именно Вас. И чтобы быть действительно на волне в эту ночь, соблюдаем дресс-код в черно-синих тонах в одежде.

Кто сказал, что кофе это не вечерний напиток? Еще один музей открывает свои двери и предлагет посетить Вам “Кофейную ночь”. Кофейные ароматы будут сопровождать Вас всю ночь. Проспать и пропустить такое мероприятие ни в коем случае нельзя.

Тольяттинский краеведческий музей приглашает горожан всех возрастов на настоящую "Ночь революций". Интерактивные и театрализованные площадки, квесты, мастер-классы, расследования на музейных экспозициях и выставках (а также в музейных подземельях) посвящены разного рода революциям, произошедшим, преимущественно, в 20 веке. Среди них — революция 1917 года, техническая революция, кулинарная, революция в «телостроительстве» и прочие… Взрослым и юным посетителям предлагаются различные «революционные опыты», позволяющие глубже окунуться в атмосферу истории и культуры 20 века, в том числе Ставрополя-Тольятти.

А в пятницу советуем Вам не сидеть сложа руки на диване. Приобщиться к искусству Вам поможет мастер-класс по рисованию пастелью. Арт- студия “Феникс” предлагает написать красивую и очень весеннюю работу “Садовые розы”. Как попасть на этот мастер-класс смотри здесь. Также, в эту пятницу детям (возрастное ограничение 5+) предложат нарисовать картину “Мишка с букетом”. Так что домой Вы сможете принести две прекрасные работы.

Ресторан “Фортепиано” Приглашает в пятницу и субботу провести время со своими друзьями или семьей, наслаждаясь живой музыкой, вкусной едой и приятной атмосферой. Подробное описание концерта смотри здесь.

В эту субботу гостинично-ресторанный комплекс “Ранчо” празднует свой день рождения! Вас ждут: конкурсы и подарки, всевозможные квесты, танцевальные шоу, фирменные угощения и пиротехническое представление! Мы поздравляем гостинично-ресторанный комплекс “Ранчо” с Днем Рождения! Желаем Вам процветания и успеха во всех Ваших новых начинаниях!

Не забываем и про кино на выходных! Каждый найдет свою любимый жанр и фильм по вкусу. Сеансы смотри на АфишеТлт.

ДоДо пицца приглашает, в воскресенье, самых маленьких на детское утро. В ТЦ “Русь на Волге” ребят ждет превращение в отважных гномов, увлекательное путешествие через таинственный лес, полный приключений, поиски семи цветов и радужные мыльные пузыри.

Не забываем и про кулинарную-мастерскую “Бешамель”, которая ждет Вас каждый день с новыми и увлекательными рецептами и секретами в приготовении отличных блюд. Мастер-классы проходят для взрослых и детей. Положительные эмоции и сытость обеспечены. Подробное меню каждого мастер-класса Вы можете посмотреть здесь.

Хватить сидеть в сетях, пролистывая чьи-то фото и мечтать о насыщенной и яркой жизни. В городе сотни интересных мерприятий, которые стоит посетить. На которые можно пойти! Главное знать, где можно найти все эти мероприятия! А с этим мы Вам поможем! Заходи на АфишаТлт, смотри, выбирай и создавай свою яркость жизни!

Хороших выходных!