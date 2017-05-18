Благодаря Тольятти Самарская область вошла в ТОП–10 самых привлекательных регионов для иностранных инвестиций

Самарская область вошла в ТОП–10 самых привлекательных регионов для иностранных инвестиций. Занять шестое место удалось во многом благодаря Тольятти.

Редакция авторитетного интернет-журнала BIGRUSSIA провела опрос среди руководителей зарубежных торгово-промышленных палат, ассоциаций и объединений иностранных предпринимателей, а также консалтинговых агентств, ведущих бизнес в России.

Участники отметили, что сегодня интерес иностранных компаний к бизнесу в России увеличивается, и помимо прочего определили ТОП–15 привлекательных регионов, в том числе городов, для инвестиций.

1. Москва и Московская область

2. Республика Татарстан

3. Санкт-Петербург и Ленинградская область

4. Свердловская область (в первую очередь Екатеринбург)

5. Калужская область

6. Самарская область (в первую очередь Тольятти)

7. Краснодарский край

8. Красноярский край

9. Чукотский АО

10. Липецкая область

11. Республика Саха /Якутия/

12. Приморский край (в первую очередь Владивосток)

13. Калининградская область

14. Смоленская область

15. Ульяновская область

Примечательно, что Самарский регион вывел в лидеры город, не являющийся административным центром. Ключевую роль для Тольятти здесь сыграл статус ТОР. Напомним, что его мы получили благодаря работе тольяттинской управленческой команды, которая в течение трех месяцев наряду с другими представителями моногородов проходила обучение в «Сколково» и 26 сентября успешно защитила проект улучшения экономической ситуации в городе. Уже 28 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о присвоении Тольятти статуса территории опережающего социально-экономического развития.

«Инвестиционная привлекательность городов и регионов зависит от целого ряда факторов: наличия свободных площадок, подготовленной инфраструктуры, системы координации деятельности со всеми уровнями власти и контролирующими структурами, стабильности в регионе, активности местной горадминистрации. В Тольятти регулярно приходят новые проекты, в том числе федерального масштаба, и они реализуются. Это и получение статуса ТОР, и развитие индустриальных парков с бизнес-инкубаторами, и работа «Особой экономической зоны», и местная программа развития предпринимательства. Мы создали максимально комфортную почву для привлечения инвесторов. Теперь на это поле нужно сажать правильные культуры. Через некоторое время город будет собирать урожай», - подчеркнул руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов.

На сегодняшний день в Тольятти утверждены пять резидентов ТОР: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт». К услугам инвесторов предоставляются готовые инфраструктурные площадки: Индустриальный парк «АВТОВАЗ», Особая Экономическая зона «Тольятти» (не входит в ТОР), технопарк «Жигулевская Долина», а также индустриальный парки - «Жигулевская долина-2», «ВЦМ», «Тольяттисинтез» и АО «Куйбышевазот».

Вся необходимая информация по проекту ТОР «Тольятти» размещена на портале http://invest.tgl.ru. Работают телефоны консультантов: 8 (8482) 54-46-34 (доб. 5180), 54-44-44 (доб. 4032), 54-46-34 (доб. 5179).