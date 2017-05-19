В Тольятти наблюдается низкий процент исполнения Программы приватизации

В Тольятти на заседании комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию был заслушан отчет по исполнению Программы приватизации за 2016 год.

В Программу приватизации были включены 63 объекта, но по 54 объектам торги не состоялись, констатировала руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом Инна Сорокина.

Их вновь включили в Программу, но уже 2017 года, пишут «Городские ведомости». В настоящее время готовится пакет документов о внесении в Программу ещё одного объекта по адресу ул. Матросова, 17. По плану ожидалось получение 244 млн 381 тыс руб. Но по факту получили меньше — 55 млн 179 тыс руб. Процент исполнения программы невысок, однако это обусловлено объективными причинами. И в первую очередь сложившейся финансово-экономической ситуацией.

Торги не состоялись, так как отсутствовал спрос на объекты, выставленные на них, — пояснила Сорокина основные причины низкого исполнения Программы приватизации в 2016 году. - Они были оценены по рыночной оценке. Оценка была объективной, соответствующей средней цене недвижимости на рынке Тольятти. С одной стороны, объекты, которые выставлялись, недостаточно качественные. С другой – было немало альтернативных предложений от других участников рынка.