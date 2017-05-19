«Лада» уступила «Ростов-Дону» в домашнем матче финала

В первом матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти «Лада» уступила «Ростов-Дону» из Ростова-на-Дону – 26:30 (16:17).

Как сообщает пресс-служба гандбольного клуба, «Лада» презентовала местной публике, переполнившей зал этим вечером, достойный финала гандбол. Хотя, конечно же, была ослаблена из-за отсутствия в составе своего капитана Полины Горшковой, которая с полученным на тренировке сотрясением мозга крайне несвоевременно слегла в «лазарет». Болельщики искренне и от всей души благодарили команду за доставленное им в матче закрытия сезона в Тольятти наслаждение, несмотря на отрицательный результат. Вот только сама «Лада», выложившая в целом на алтарь победы все, что было в ее силах, вряд ли разделяет со своими верными поклонниками те же яркие эмоции. Волжанки, несомненно, жаждали большего, чем просто адреналиновый и незабываемый матч.

Их решимость выжать из себя все соки ради достижения победы в домашней части кульминационной серии просматривалась с первых же секунд. Жаркая обоюдоострая борьба на встречных курсах держала зрителей в нарастающем напряжении до середины второй половины игры. Свежевыпеченные обладательницы Кубка ЕГФ, привыкшие доминировать на поле, весь первый тайм тщетно пытались оторваться от волжанок в счете. Максимум, чего они за полчаса неоднократно добивались, - это перевес в два мяча, который «Лада» то и дело сокращала, а то и вовсе ликвидировала благодаря дружному и эффективному взаимодействию как в защите, так и у чужих ворот.

Равновесие держалось вплоть до середины второй половины (24:24). Но, к несчастью для «Лады», именно на этом рубеже у нее приключился роковой затык. Сначала Сень забила 25-й мяч своей команды. Следом Дмитриевой, как ни протестовал наставник автозаводчанок Левон Акопян, судьи выписали две минуты штрафа в противоборстве с ней. Та же Сень не реализовала стопроцентную возможность в большинстве, пойдя в прорезку. Но и Самохина «простила» ростовчанок. Анна Седойкина выиграла у нее семиметровую дуэль.

Тайм-аут Бужана после этой сумасшедшей чехарды событий оказался очень кстати для его команды. Меньше чем за минуту Бобровникова и Барбоса отгрузили автозаводчанкам два «сухих» мяча. И счет 24:27 не в пользу «Лады», установившийся за десять минут до финиша матча, предопределил ростовский конечный успех.

Дончанкам теперь дома 22 мая достаточно еще один раз выиграть, чтобы вернуть себе чемпионский титул, утраченный год назад. А волжанкам надо использовать в гостях, как выразился Акопян на пресс-конференции, «довольно маловероятный шансик» для перенесения интриги на 23-е число.

Фото: ГК "Лада".