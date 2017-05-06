Сотрудники тольяттинской полиции провели совместный рейд с судебными приставами

На территории отдела полиции № 24 У МВД России по г. Тольятти в рамках оперативно – профилактической операции «Должник» прошли совместные рейды по выявления лиц, не уплативших административные штрафы, в установленный законом срок.

17 мая 2017 года в рамках проведения профилактической операции «Должник» сотрудниками группы по исполнению административного законодательства отдела полиции № 24 У МВД России по г. Тольятти совместно с отделом судебных приставов Центрального района г. Тольятти проводился совместный рейд по отработке лиц, имеющих задолжности по отплате административных штрафов, наложенных должностными лицами ОВД. В ходе рейда отработано 8 должников.

Составлен один протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 18 мая 2017 года протокол был рассмотрен мировым судьей и принято решение о назначении административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, 1000 рублей.

За 4 месяцев 2017 года за неуплату административных штрафов сотрудники ОП 24 УМВД России по г. Тольятти было привлечено к административной ответственности 212 человек, из них в отношении 64 применена мера наказания в виде административного ареста.

Сотрудники полиции напоминают, в отношении лиц, своевременно не оплативших административные штрафы, возбуждается административное производство по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. После этого административный материал направляется на рассмотрение мировому судье для принятияпроцессуального решения. Санкция данной статьи влечет за собой назначение административного штрафа в двойном размере, административный арест на срок до 15 суток либо назначение обязательных работ. Кроме того, судебные приставы в рамках исполнительного производства могут наложить временное ограничение специального права должника на управление транспортным средством

Во вопросам имеющихся не оплаченных административных штрафов, граждане могут обращаться в ОП № 24, по адресу: г. Тольятти, ул. Чапаева, 64а или по телефону 93- 49 – 19.