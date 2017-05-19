Трое тольяттинцев стали участниками баскетбольного лагеря #SIBURCAMP

Тренерский штаб детского баскетбольного проекта #SIBURCAMP, организованного в рамках проекта "Школа баскетбола" компанией СИБУР, Единой лигой ВТБ, баскетбольной командой "Зенит" при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ), определил состав участников лагеря по итогам анализа данных, полученных в процессе отборочных этапов данных.

Отборочные этапы баскетбольного проекта #SIBURCAMP для юных баскетболистов в возрасте до 13 лет проходили в семи городах России: Тольятти, Перми, Тобольске, Дзержинске, Томске, Нижневартовске и Воронеже. Всего участие в отборочном этапе с 24 марта по 30 апреля приняли более 500 детей.

В программу лагеря, который пройдет в Москве с 2 по 12 июня, включены баскетбольные тренировки и игры, упражнения на общефизическую подготовку, которые будут проводиться лучшими молодыми тренерами под управлением Анатолия Лаптева. Юных спортсменов ждут различные тренинги, посещение матчей плей-офф Единой Лиги ВТБ, увлекательные уроки-экскурсии, специально разработанные познавательные лекции, а также встречи с интересными людьми из мира спорта и вне его.

Главный тренер проекта #SIBURCAMP, заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), Анатолий Лаптев:

- Я благодарю всех ребят, которые приняли участие в отборочных этапах. Они все здорово себя проявили на площадках, работали с большим желанием и старались проявить себя с лучшей стороны. Как и в прошлом году, нам было непросто сделать выбор участников финального этапа среди очень многих достойных ребят. Также могу отметить, что все участники отборочного этапа получат анализ своих данных, который мы отправим в детские спортивные школы. Это позволит ребятам и их тренерам понять, над чем им необходимо работать в первую очередь.

В итоговый список участников-лагеря вошел 21 юный баскетболист:

Тольятти: Тимур Абраров, Иван Морозов, Глеб Кудрявцев

Пермь: Владислав Уткин, Михаил Голицин, Никита Кузнецов

Тобольск: Кирилл Мощенко, Алексей Паршин, Михаил Колкунов

Дзержинск: Илья Жидков, Иван Бородулин, Роман Воробьев

Томск: Артем Тихонов, Даниил Гинько, Лев Маслов

Нижневартовск: Егор Ванин, Богдан Гнусарьков, Вячеслав Писарев

Воронеж: Леонид Юдин, Кирилл Попов, Илья Евдокимов

Параллельно с отборочным этапом проекта #SIBURCAMP проходили отборочные этапы проекта #SIBURZENIT, финал которого прошел в Санкт-Петербурге с 1 по 8 мая. 35 молодых игроков в возрасте от 14 до 16 лет получили возможность прикоснуться к профессиональному баскетболу.

Итоги второго сезона проекта #SIBURZENIT подвел главный тренер «Зенит» ДЮБЛ Младен Манойлович: «Прежде всего, отмечу изменение в подходе к отбору участников финального этапа. В этом году мы больше опирались не на результаты тренировок, а на итоги тестирования. В прошлом сезоне на отборочном этапе мы проводили три тренировки, а сейчас — только одну тренировку плюс тестирование. Подход стал более научным. Благодаря тестированию, мы уменьшили шанс принятия ошибочного решения».

Подробности по финальному этапу проекта #SIBURZENIT можно узнать на basket.fc-zenit.ru в разделе “Школа баскетбола”.

В рамках отборочных этапов #SIBURCAMP и #SIBURZENIT тренеры обоих проектов, а также спортивный врач Максим Елизаров провели методические дни для региональных специалистов, которые по их итогам получили сертификаты о своем участии в семинаре.