16-летний тольяттинец своровал из магазина продукты, но убежать не смог

15 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что несовершеннолетний похитил  товар из магазина на улице Тополиной. Об инциденте рассказала продавец торговой точки.

Участковый установил, что юноша схватил с прилавка гигиенические средства, продукты питания  и побежал к выходу. Однако, уйти с добычей ему не удалось, так как работники  торговой точки вовремя заметили похитителя. Ущерб сотрудники магазина оценили  в сумму около 1100 рублей.  

По данным полицейских, 16-летний парень на учете в ПДН не состоит. В содеянном подросток  признался, и пояснил, что хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на свои нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемого  СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 1  статьи 161  УК РФ «Грабеж».  Похищенное имущество возвращено владельцу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.05.2017 10:04 [69] (0)
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