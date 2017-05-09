16-летний тольяттинец своровал из магазина продукты, но убежать не смог

15 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что несовершеннолетний похитил товар из магазина на улице Тополиной. Об инциденте рассказала продавец торговой точки.

Участковый установил, что юноша схватил с прилавка гигиенические средства, продукты питания и побежал к выходу. Однако, уйти с добычей ему не удалось, так как работники торговой точки вовремя заметили похитителя. Ущерб сотрудники магазина оценили в сумму около 1100 рублей.

По данным полицейских, 16-летний парень на учете в ПДН не состоит. В содеянном подросток признался, и пояснил, что хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на свои нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемого СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество возвращено владельцу.