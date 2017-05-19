Спортивная LADA Vesta успешно дебютировала в Российской серии кольцевых гонок

Спортивная LADA Vesta впервые приняла участие в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ): два автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT успешно выступили на первом этапе соревнований, который прошел в Грозном 13-14 мая, переадет пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA Vesta приняла участие в двух самых мощных классах СМП РСКГ. В ''Туринге'' на старт вышли LADA Vesta с двухлитровым турбодвигателем мощностью 350 л.с., а в ''Супер-Продакшн'' соревновались LADA Vesta с турбомоторами объемом 1,6 л, мощностью 255 лошадиных сил.

Гонщики Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин, участвующие в классе ''Туринг'', смогли набрать на спортивных Vesta 36 и 30 очков соответственно. Благодаря этому, лидером в командном зачете стала заводская команда АВТОВАЗа LADA Sport ROSNEFT. Сами пилоты по итогам двух гонок расположились на 2 и 5 позициях таблицы личного зачета сезона 2017 года.

В классе ''Супер-Продакшн'' выступали Михаил Митяев и Владислав Незванкин. Во второй гонке этапа они оформили победный дубль и заняли первые два места, что также позволило LADA Sport ROSNEFT возглавить командный зачет. Благодаря двум подиумам первого гоночного уик-энда, Владислав Незванкин стал лидером личного зачета Кубка России в данном классе.

На этапе СМП РСКГ в городе Грозный команда LADA Sport ROSNEFT организовала розыгрыш автомобиля LADA Kalina Drive Active. Поучаствовать в лотерее мог любой зритель, для этого нужно было получить специальный купон в дилерских центрах LADA, на заправочных станциях РОСНЕФТЬ или непосредственно на трассе, бросить его в барабан и присутствовать на розыгрыше.

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок стартует на трассе ''Смоленское кольцо'' 27-28 мая. Как и на этапе в Грозном, посетителей ожидает зрелищная борьба и розыгрыш еще одной LADA Kalina Drive Active от LADA Sport ROSNEFT.

Фото: АВТОВАЗ.