Преимущества кроватей с подъемным механизмом

Компания SK Design предлагает клиентам широкий ассортимент мягкой мебели для отдыха и сна. Дизайнерские модели представляют собой оптимально сочетание стиля и комфорта. Вы сможете выбрать конструкцию, гармонирующую с архитектурой помещений и подчеркивающую оформление интерьера. Формируя пространство спальни, стоит особое внимание уделить кровати, поскольку она является центром композиции, и способствует полноценному отдыху. Если вы хотите сэкономить свободное пространство, идеальным вариантом станет кровать с подъемным механизмом 180х200. Специальная ниша позволит хранить сезонные вещи, постельное белье и прочие предметы.

Отличительные черты кроватей с подъемным механизмом

Современные модели сконструированы с использованием специальных систем, благодаря которым даже крупногабаритные модели не требуют особых усилий для поднятия, при этом надежная фиксация делает эксплуатацию безопасной. Разнообразие форм и расцветок дает возможность выбрать кровать, подчеркивающую любое стилистическое направление. Кроме того, можно выделить такие преимущества:

  • Эргономичный дизайн конструкции.
  • Простота и удобство эксплуатации.
  • Экологически чистые материалы.
  • Стильное оформление.
  • Широкий выбор фактур и оттенков.
  • Прочный каркас и устойчивое основание.

Если вы габариты помещения не позволяют использовать просторную, двухместную кровать, при этом хочется, чтобы спальное место было по-настоящему удобным, используйте кровать 160х200, конфигурация которой анатомически приспособлена, и способствует хорошему сну. Вы можете выбрать модель с изголовьем и без него, при этом есть возможность приобрести данный элемент отдельно, максимально соответствующий вашим пожеланиям и выбранному стилю интерьера.

Качество по доступной цене

Благодаря компании SK Design, каждый желающий может приобрести дизайнерскую мебель. Собственное производство позволяет создавать оригинальные модели, в строгом соответствии с технологическим процессом всемирно известных брендов. Контроль на всех этапах разработки гарантирует качество изделий. Для изготовления используются исключительно сертифицированные, экологически безопасные материалы. Доставка осуществляется во все регионы страны, в максимально сжатые сроки.

Кровать с подъемным механизмом от производителя https://skdesign.ru/product-tag/krovat-s-podemnym-mexanizmom/
  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 19.05.2017 11:03 [132] (0)
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