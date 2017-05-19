В Тольятти пройдет всероссийский фестиваль настоящих мужчин

Наступает время чисто мужских развлечений, вкусной еды, отвязного фана и запредельного драйва! С 8 по 9 июля 2017 года на Федоровских лугах (б/о «Лиман») грядет #NIVAFEST - фестиваль настоящих мужчин и прекрасных леди! #NIVAFEST объединит сразу несколько направлений: экстремальный марафон «TESTOSTERONE» и гонку по бездорожью «NIVATROPHY», бои без правил «STRELKA» и Концерт живого звука.

- В одно время и в одном месте мы решили собрать самые брутальные мужские развлечения, – рассказал руководитель фестиваля Александр Алешков, - Это проверка мужественности, порой на грани экстрима с запредельным уровнем адреналина и зачастую на максимуме возможностей. Не случайно слоган фестиваля «Испытай себя на прочность».

Летний экстремальный марафон «TESTOSTERONE» соберет более 500 участников-спортсменов и любителей. Желающим прокачать свой уровень тестостерона стоит готовиться к экстремальной трассе с более чем 20 препятствиями: грязь, туннели, покрышки, бревна, канаты, затяжные горки, прохождение мелководья и многое другое. Дистанцию в 4, 8 или 12 км (на выбор) можно будет пройти как в одиночку, так и в команде с 1 по 7 июля. Это реальный шанс почувствовать себя настоящим героем или собрать свою команду суперменов!

Не стоит ждать легкого финиша и потенциальным участникам, и зрителям гонки по бездорожью «NIVATROPHY». Тринадцать километров по вязкой топи, песку, в веере водяных брызг и на максимуме собственных сил и мощности автомобиля. Это под силу только легенде - внедорожникам LADA 4Х4 всех модификаций. Среди участников около 20 клубов со всего мира и более 150 участников-«ниваводов». Спортивное судейство возьмут на себя профессионалы OFF-Road. Немаловажно, что «NIVATROPHY» направлены на возрождение традиций гонок по подготовленной экстремальных трассе.

Не меньше адреналина и экстремальных ощущений обещают и организаторы боев без правил «Стрелка». Зубодробительные, брызжащие адреналином бои без правил "Стрелка" открывают возможность любому желающему забить «стрелку» и выяснить отношения на кулаках. К боям будут допущены только любители и полупрофессионалы, но тем интереснее и непредсказуемее может быть финал.

Зрители и активные болельщики также не останутся в стороне от ключевых направлений фестиваля. Для них будет работать выставка автомобилей LADA 4X4, организованы тест-драйвы и конкурсы с участием легенды из мира отечественного автопрома. Каждый гость праздника сможет принять участие в любительском матче в пляжный волейбол, катании с горок, научиться вязать морские узлы, демонстрировать особый «мужской взгляд на кухню» и менять цвет вместе с «Краски Холи».

В финале первого фестивального дня запланировано яркое барбер-шоу и концерт живой музыки. Для любителей интеллектуальных развлечений каждый вечер будет работать кинозал, где будет проходить показ фильмов о достижении легендарного авто и лектории с известными личностями из мира отечественного автопрома.

Место проведения: г. Тольятти, Федоровские луга (территория б/о «Лиман»)