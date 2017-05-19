На портале Росреестра доступен «Личный кабинет кадастрового инженера»

Росреестр продолжает наращивать объем электронных услуг и сервисов, предоставляемых заявителям, в том числе и профессиональным участникам рынка недвижимости.

Так, на портале ведомства (rosreestr.ru) доступен электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера», который позволяет улучшить степень защищённости прав и повысить качество обслуживания. Кроме того, с помощью Личного кабинета осуществляется информационное взаимодействие кадастровых инженеров с органами регистрации прав.

Сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» поможет специалистам:

- отслеживать информацию о результатах своей профессиональной деятельности;

- формировать ключ доступа к Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС «ЕГРН»);

- предварительно проверить подготовленные межевой или технический планы, карты-планы объектов землеустройства и акты обследования;

- поместить на временное хранение в электронное хранилище документы, являющиеся результатом их кадастровой деятельности, с присвоением каждому документу уникального идентифицирующего номера (УИН);

- осуществлять подготовку схемы расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории в форме электронного документа;

- вносить плату за использование сервисов в разделе «Мой баланс»;

- записываться на прием в офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты Самарской области;

- получать уведомления:

- о ходе исполнения государственных услуг;

- об осуществлении предварительной записи на прием;

- о поступлении оплаты за использование сервисов в разделе «Мой баланс»;

Стоит напомнить, что для доступа к сервису «Личный кабинет кадастрового инженера» необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), а также усиленную квалифицированную электронную подпись.