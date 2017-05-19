На портале Росреестра доступен «Личный кабинет кадастрового инженера»

Росреестр продолжает наращивать объем электронных услуг и сервисов, предоставляемых заявителям, в том числе и профессиональным участникам рынка недвижимости.
Так, на портале ведомства (rosreestr.ru) доступен электронный сервис «Личный кабинет кадастрового инженера», который позволяет улучшить степень защищённости прав и повысить качество обслуживания. Кроме того, с помощью Личного кабинета осуществляется информационное взаимодействие кадастровых инженеров с органами регистрации прав.
Сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» поможет специалистам:
- отслеживать информацию о результатах своей профессиональной деятельности;
- формировать ключ доступа к Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС «ЕГРН»);
- предварительно проверить подготовленные межевой или технический планы, карты-планы объектов землеустройства и акты обследования;
- поместить на временное хранение в электронное хранилище документы, являющиеся результатом их кадастровой деятельности, с присвоением каждому документу уникального идентифицирующего номера (УИН);
- осуществлять подготовку схемы расположения земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории в форме электронного документа;
- вносить плату за использование сервисов в разделе «Мой баланс»;
- записываться на прием в офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты Самарской области;
- получать уведомления:
- о ходе исполнения государственных услуг;
- об осуществлении предварительной записи на прием;
- о поступлении оплаты за использование сервисов в разделе «Мой баланс»;
Стоит напомнить, что для доступа к сервису «Личный кабинет кадастрового инженера» необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), а также усиленную квалифицированную электронную подпись.