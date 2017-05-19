Искусственная дорожная неровность - элемент безопасности дорожного движения

Современные городские улицы отличаются интенсивным трафиком. Последний является небезопасным как для участников дорожного движения, так и для пешеходов. Чтобы минимизировать риск ДПТ и других происшествий на дорогах, используются вспомогательные инструменты. К числу таковых относятся светофоры, предупредительные знаки, а также знаки, требующие снижение скорости. Но подобные меры не всегда являются эффективными. Многие водители их попросту игнорируют. Как же повлиять на нарушителей? Существует эффективный способ – установка принудительных ограничителей (лежачих полицейских) скорости в местах повышенного риска.

Искусственные дорожные неровности и актуальность их применения

Впервые ИДН появились на дорогах Америки в первой половине прошлого века. Причиной их возникновения стала интенсивная автомобилизация населения. Многие дороги США граничат с фермерскими хозяйствами. Владельцы последних обеспокоились сохранностью скота, который постоянно попадал под колеса транспортных средств. Чтобы защитить животных на дорогах стали укладывать дощатые и бревенчатые конструкции, насыпи из щебня и глины. Прототипы ИДН в Европейских странах и на территории СССР появились в послевоенные годы. Зачастую они представляли собой бетонные или асфальтные валуны.

С ростом численности автомобилей и увеличением случаев ДТП применение искусственных ограничителей скорости движения транспортных средств приобрело определенный порядок. Сегодня он определяется государственными стандартами. Последние регулируют формы, геометрические особенности и зоны установки так называемых «лежачих полицейских» и специальных знаков, сопутствующих ИДН.

Разновидности современных ИДН

В настоящее время широкое распространение получили три вида искусственных дорожных неровностей, отличающихся размерами и материалами изготовления (смотреть здесь http://www.standartpark.kz/catalog/lezhachie-politseyskie/):

ИДН 300 – средства бюджетной категории. Они применяются на территории парковок, в жилых дворах, складских помещениях с небольшой площадью. Для их изготовления используется ударопрочная резина двух цветов – желтого и черного. Состоит конструкция из нескольких блоков, соединяющихся между собой анкерными болтами, дюбелями, шайбами.

ИДН 500 – более прочные ограничители, дополненные армированием. Их установка целесообразна в местах, где наблюдаются интенсивные потоки пешеходов. В основании изделий также лежит ударопрочная резина.

ИДН 900 – наиболее эффективная конструкция. В ней присутствует металлический диск, позволяющий усилить адгезию с ударопрочной резиной. Усиленные крепежные элементы обеспечивает надежность и долговечность системы. Увидеть ее можно издали благодаря светоотражающей пленке. Размещаются подобные конструкции возле лечебных и учебных учреждений, в черте торгово-развлекательных центров, на крупных парковках и опасных перекрестках.

Лежачие полицейские сегодня являются наиболее эффективным средством повышения уровня безопасности дорожного движения как для автомобилей, так и для велосипедистов и пешеходов.

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