Искусственная дорожная неровность - элемент безопасности дорожного движения

Современные городские улицы отличаются интенсивным трафиком. Последний является небезопасным как для участников дорожного движения, так и для пешеходов. Чтобы минимизировать риск ДПТ и других происшествий на дорогах, используются вспомогательные инструменты. К числу таковых относятся светофоры, предупредительные знаки, а также знаки, требующие снижение скорости. Но подобные меры не всегда являются эффективными. Многие водители их попросту игнорируют. Как же повлиять на нарушителей? Существует эффективный способ – установка принудительных ограничителей (лежачих полицейских) скорости в местах повышенного риска.
Искусственные дорожные неровности и актуальность их применения
Впервые ИДН появились на дорогах Америки в первой половине прошлого века. Причиной их возникновения стала интенсивная автомобилизация населения. Многие дороги США граничат с фермерскими хозяйствами. Владельцы последних обеспокоились сохранностью скота, который постоянно попадал под колеса транспортных средств. Чтобы защитить животных на дорогах стали укладывать дощатые и бревенчатые конструкции, насыпи из щебня и глины. Прототипы ИДН в Европейских странах и на территории СССР появились в послевоенные годы. Зачастую они представляли собой бетонные или асфальтные валуны.
С ростом численности автомобилей и увеличением случаев ДТП применение искусственных ограничителей скорости движения транспортных средств приобрело определенный порядок. Сегодня он определяется государственными стандартами. Последние регулируют формы, геометрические особенности и зоны установки так называемых «лежачих полицейских» и специальных знаков, сопутствующих ИДН.
Разновидности современных ИДН
В настоящее время широкое распространение получили три вида искусственных дорожных неровностей, отличающихся размерами и материалами изготовления (смотреть здесь http://www.standartpark.kz/catalog/lezhachie-politseyskie/):
Лежачие полицейские сегодня являются наиболее эффективным средством повышения уровня безопасности дорожного движения как для автомобилей, так и для велосипедистов и пешеходов.
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