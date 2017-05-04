59 организаций, 55 000 саженцев, 11 га леса. Подведены итоги акции «Фонда Тольятти»

18 мая состоялось торжественное вручение «Фондом Тольятти» сертификатов участникам акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево».

Благотворительная акция по сбору макулатуры стартовала в марте этого года при поддержке администрации города. Собранные средства пошли на закупку саженцев. Проект по восстановлению леса реализуется в рамках программы «Пять шагов благоустройства», направление «Наш лес».

Всего в акции участвовали 59 организаций: колледжи, школы, детские сады, предприятия, бизнес-структуры, НКО и др. Удалось собрать более 23 тонн макулатуры, было закуплено 55 000 саженцев сосны и березы. Победители акции собственноручно сажали деревья и восстановили 11 га леса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участников поблагодарил исполнительный директор «Фонда Тольятти», руководитель направления «Наш лес» Борис Цирульников:

«Когда мы задумали эту акцию, боялись, что будет мало народу. А потом появилось очень много партнеров, которые захотели к нам присоединиться. И мы поняли: что бы ни говорили про наш город, у нас очень активные люди, которые хотят восстановить лес, делают все для того, чтобы он снова стал нашим достоянием. И это, пожалуй, самый главный результат этого мероприятия».

Следующие посадки состоятся осенью 2017 года. Сбор макулатуры пройдет с середины августа по середину октября. Те, кто желает присоединиться к акции, могут уже сейчас начинать копить бумагу.