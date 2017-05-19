Сергей Анташев вошел в Попечительский совет фестиваля «Тремоло»

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» (до 2016 года – «Классика над Волгой») состоится в Тольятти с 25 по 27 июня, уже в десятый раз. Проект не имеет постоянного инвестора и существует, главным образом, за счет энтузиазма организаторов и зрительского интереса. Особую роль играет поддержка попечителей, среди которых Сергей Филиппов, Виталий Вавилин, Михаил Гантварг, Фабио Мастранджело и другие деятели культуры и искусства, бизнеса и власти. Вчера вечером в состав Попечительского совета фестиваля вошел глава администрации г. о. Тольятти Сергей Анташев.

«Фестиваль «Классика над Волгой» давно стал визитной карточкой не только Тольятти, но и всей Самарской области. Ежегодно благодаря фестивалю наш город становится центром притяжения для деятелей искусства и ценителей классической музыки. Отрадно осознавать, что усилиями организаторов проект не только успешно реализуется на протяжении более десяти лет, но и развивается, открывая новые возможности для участников фестиваля и зрителей, – отмечает Сергей Анташев в письме организаторам фестиваля. – Подтверждаю свое согласие войти в состав Попечительского совета Фестиваля музыки и искусств «Тремоло»-«Классика над Волгой» и рассматриваю это как возможность участвовать в сохранении культурных ценностей и поддержке значимых для города и региона проектов».

«Мы признательны Сергею Александровичу, что он с энтузиазмом воспринял идею принять участие в развитии фестиваля. Уверен, это принесет пользу не только самому проекту и культурной жизни Самарской области, но и станет интересной творческой историей лично для него», – считает автор и руководитель проекта Алексей Возилов.

Напомним, «Тремоло», или «Классика над Волгой», проходит в Тольятти каждое лето, начиная с 2008 года, на берегу Волги, под открытым небом. Фестиваль стал «Лучшим проектом в области культуры» на рынке событийного туризма России про версии Национальной премии «Russian Event Awards» 2014 и 2015 года. Автор и директор фестиваля – Алексей Возилов. Художественный руководитель – Фабио Мастранджело. Генеральный информационный партнер – ТРК «Губерния», информационный партнер – радио «Август».

В этом году зрителя порадуют Камерный оркестр «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты Мариинского театра, задорные ребята из ансамбля «БИС-КВИТ», а также – настоящая музыкальная битва. Билеты уже в продаже во всех кассах города и на www.volgaclassic.ru