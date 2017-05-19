В Тольятти полицейские изъяли у гражданина около девяти граммов марихуаны

Во время несения службы на КПП в Комсомольском районе инспекторы ДПС задержали 32-летнего жителя Жигулевска. Полицейские заметили, что во время беседы с ними молодой человек начал нервничать. Тогда стражи правопорядка приняли решение досмотреть гражданина.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у подозреваемого полимерный пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета. Изъятая находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В дальнейшем исследование показало, что в свертке находилась марихуана массой 8,66 граммов.

Полицейские установили, что задержанный официально нигде не работает. По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в облГлавке. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось.